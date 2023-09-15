Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PPATK Ingatkan Pemilu Bukan Ajang Adu Kekuatan Kekayaan Tapi Gagasan

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |22:06 WIB
PPATK Ingatkan Pemilu Bukan Ajang Adu Kekuatan Kekayaan Tapi Gagasan
Kepala PPATK, Ivan di KPU RI (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menuturkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) bukanlah kesempatan para calon wakil rakyat untuk adu kekuatan uang. Melainkan adu gagasan.

"Intinya PPATK sangat serius bekerjasama dengan seluruh stakeholder untuk menjaga bahwa pemilihan kontestasi politik ini benar-benar adu gagasan bukan adu kekuatan uang," ucapnya di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (15/9/2023).

"Apalagi kekuatan uang yang berasal dari hasil tindak pidana, nah itu yang PPATK perhatikan, karena itu tindak pidana pencucian uang," tambahnya.

Dia pun menegaskan, bahwa PPATK siap menerima berkas atau data keuangan para peserta Pemilu untuk kemudian di periksa. Lalu, PPATK akan kembali menyerah datan keuangan tersebut ke KPU RI.

"Kalau terjadi dugaan Tindak pidana, PPATK akan selesaikan dengan penegak hukum lainnya diranah Pencucian uang, kita siap untuk menjaga Pemilu bersih ke depan sesuai bidang kita masing-masing," katanya.

Ivan lantas menyampaikan fakta soal transaksi dalam Pemilu. Kata dia, tidak pernah ada lonjakan transaksi meningkat besar lebih dari satu persen. Kecuali saat kontestasi politik.

"Faktanya PPATK sering kali melihat tidak seluruh aturan mengenai kendala kampanye itu bisa dipatuhi, contohnya mengenai jumlah perorangan, jumlah korporasi yang bisa menyumbang. Lalu kemudian konsep PPAT berikutnya adalah bagaimana agar uang hasil kejahatan itu tidak lari untuk pembiayaan pemilu, kontestasi politik," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPU RI PPATK Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement