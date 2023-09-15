Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Merasa Ditipu Sutradara, Editor dan Kameraman Sebut Awalnya Bukan Bikin Film Porno

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |20:40 WIB
Merasa Ditipu Sutradara, Editor dan Kameraman Sebut Awalnya Bukan Bikin Film Porno
Perwakilan kuasa hukum AIS dan J, Hika TA Putra, menyebut kliennya ditipu sutradara (kanan). (MPI/Riyan Rizki)
A
A
A

 

JAKARTA - Dua tersangka rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan, AIS dan J buka suara terkait kasus yang menimpanya. Mereka mengaku merasa ditipu oleh sutradara I dalam kasus ini.

Perwakilan kuasa hukum tersangka AIS dan J, Hika T A Putra mengatakan, kliennya bekerja di rumah produksi tersebut sebagai kameramen dan editor.

Dia menjelaskan, mulanya tersangka I yang berperan sebagai sutradara dan produser PH tersebut mengaku memiliki badan hukum yang jelas.

“Orang yang memproduksi film atau PH, dia mengakunya PH dan mempunyai badan hukum. Tapi belakangan dilihat badan hukumnya belum jelas,” kata Hika saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (15/9/2023).

Dia mengungkapkan, awal bekerja bersama tersangka I, kliennya tidak langsung bekerja untuk memproduksi film porno.

“Iya betul, tidak langsung film seperti itu (film porno),” ujarnya.

Hika menuturkan kliennya itu bergabung dengan rumah produksi tersebut lantaran tidak memiliki pekerjaan tetap.

“Sepertinya waktu mereka bergabung itu kalau saya tidak salah tangkap, yang AIS ini sedang nonjob, PH-nya yang sebelumnya sedang tidak memproduksi film. Artinya dia sedang kosong dan diajak bergabung pada film-film biasa,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189683/viral-vlr2_large.jpg
Bintang Bokep Bonnie Blue Terbukti Langgar Ketertiban Umum, Nih Penampakannya saat Dideportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188522/viral-Myf6_large.jpg
Viral Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila Bersama 18 WNA di Bali, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187799/viral-i1Yc_large.jpg
Kasus Video Porno, Lisa Mariana Ditangkap Usai Dua Kali Mangkir Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636/porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511/viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503/viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement