Merasa Ditipu Sutradara, Editor dan Kameraman Sebut Awalnya Bukan Bikin Film Porno

JAKARTA - Dua tersangka rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan, AIS dan J buka suara terkait kasus yang menimpanya. Mereka mengaku merasa ditipu oleh sutradara I dalam kasus ini.

Perwakilan kuasa hukum tersangka AIS dan J, Hika T A Putra mengatakan, kliennya bekerja di rumah produksi tersebut sebagai kameramen dan editor.

Dia menjelaskan, mulanya tersangka I yang berperan sebagai sutradara dan produser PH tersebut mengaku memiliki badan hukum yang jelas.

“Orang yang memproduksi film atau PH, dia mengakunya PH dan mempunyai badan hukum. Tapi belakangan dilihat badan hukumnya belum jelas,” kata Hika saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (15/9/2023).

Dia mengungkapkan, awal bekerja bersama tersangka I, kliennya tidak langsung bekerja untuk memproduksi film porno.

“Iya betul, tidak langsung film seperti itu (film porno),” ujarnya.

Hika menuturkan kliennya itu bergabung dengan rumah produksi tersebut lantaran tidak memiliki pekerjaan tetap.

“Sepertinya waktu mereka bergabung itu kalau saya tidak salah tangkap, yang AIS ini sedang nonjob, PH-nya yang sebelumnya sedang tidak memproduksi film. Artinya dia sedang kosong dan diajak bergabung pada film-film biasa,” tuturnya.