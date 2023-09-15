Damkar Bogor Evakuasi Ular Sanca dan Telurnya di Cibinong

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi induk ular sanca di wilayah Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Tak hanya ular, petugas juga mendapati belasan telur ular dari sarangnya.

Komandan Regu 2 Rescue Damkar Kabupaten Bogor Iskandar mengatakan, evakuasi berlangsung sekira pukul 17.50 WIB. Awalnya, ada warga melihat ular besar melintas di kebun dekat rumahnya.

"Ular masuk ke lubang, karena takut warga menghubungi Damkar untuk ditindaklanjuti," kata Iskandar dalam keterangannya, Jumat (15/9/2023).

Timnya yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi kejadian. Dengan berbagai perlatan pelindung diri seperti sarung tangan, grab stick dan lainnya petugas mulai menangkap ular.

"Kami berkoordinasi dengan pihak RT/RW setempat dan mempersiapkan alat pendukung," jelasnya.