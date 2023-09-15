Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Ngerem Mendadak, Pemuda di Bogor Tewas Usai Terjatuh

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |21:02 WIB
Diduga <i>Ngerem</i> Mendadak, Pemuda di Bogor Tewas Usai Terjatuh
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pemuda berinisial IF (20), jatuh dari motornya di Jalan Empang Raya, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Korban meninggal dunia saat mendapat pertolongan di rumah sakit.

Kasatlantas Polresta Bogor Kota, Kompol Galih Apria mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.30 WIB. Awalnya, korban diketahui sedang mengendarai motor dari arah Pancasam menuju Empang.

"Diduga korban sedang mendahului kendaraan di depannya, melambung ke kanan sehingga pengendara tidak hati-hati dan masuk ke jalur arah berlawanan," kata Galih, Jumat (15/9/2023).

Korban lantas melakukan pengereman mendadak untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan lain. Motor mengalami selip dan korban terjatuh ke aspal.

Halaman:
1 2
      
