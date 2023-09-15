Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Kembali Kirim Surat Pemanggilan kepada Pemeran Video Porno di Jaksel

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |23:42 WIB
Polisi Kembali Kirim Surat Pemanggilan kepada Pemeran Video Porno di Jaksel
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Surat panggilan kedua untuk para pemeran rumah produksi yang diduga buat konten video porno telah dikirim oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya. Surat pemanggilan telah dikirim setelah sebelumnya mangkir dari pemanggilan.

"Sudah (Dikirim, red)," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Jumat (15/9/2023).

Hari ini diketahui para talent rumah produksi tersebut batal diperiksa Ditkrimsus PMJ. Ade Safri mengatakan surat pemanggilan ulang akan dibuat pihaknya.

"Langkah tindak lanjut penyidik akan dibuatkan kembali hari ini untuk surat panggilan kepada 16 orang saksi talent untuk jadwal pemeriksaan di hari Selasa tanggal 19 September 2023," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
