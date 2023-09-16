Menguak Alasan Soekarno Mau Menikah dengan Siti Oetari Nenek Maia Estianty

JAKARTA - Alasan Soekarno mau menikah dengan Siti Oetari terkuak. Karena nenek buyut Maia Estianty menikah dengan salah satu putra terbaik Indonesia ini pada usia yang masih sangat muda.

Siti Oetari merupakan istri pertama Soekarno. Keduanya menikah sebelum Indonesia merdeka atau tepatnya pada tahun 1921. Saat itu Siti Oetari masih berusia 16 tahun dan Soekarno sudah berusia 21 tahun.

Pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Siti Oetari belum pernah disentuh sama sekali oleh Soekarno.

Lantas apa alasan Soekarno mau menikah dengan Siti Oetari sebenarnya?

Ternyata alasan Soekarno mau menikah dengan Siti Oetari karena Hadji Oemar Said Tjokroaminoto adalah gurunya. Soekarno juga sudah menganggap ayah Siti Oetari itu sebagai orangtuanya sendiri.

Selain itu, Bung Karno juga merasa simpati kepada Siti Oetari yang baru saja ditinggal ibunya, Suharsikin, yang menderita sakit parah.

Perkenalan antara Bung Karno dan Siti Oetari bermula ketika ia menuntut ilmu kepada HOS Tjokroaminoto. Selama itu Bung Karno hanya menganggap Siti Oetari sebagai adiknya sendiri.

Ibu Siti Oetari mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia. Adik Tjokroaminoto mendatangi Soekarno dan membujuknya untuk menikah dengan Siti Oetari untuk menghilangkan kesedihan di hati HOS Tjokroaminoto.