HOME NEWS NASIONAL

5 Daftar Berita Hoax yang Viral 2023

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |09:06 WIB
5 Daftar Berita Hoax yang Viral 2023
Ilustrasi untuk kabar hoax paling viral (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Berita hoax yang viral 2023 menjadi pengingat betapa mudahnya masyarakat terjebak dalam banjir informasi palsu di era digital. Sehingga kian penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan memeriksa informasi yang beredar.

Berikut adalah berita hoax yang viral 2023 melansir berbagai sumber, Sabtu (16/9/23):

5. Pengobatan Ida Dayak

Media sosial viral terkait pengobatan Ida Dayak yang digelar di Gedung Rakyat Semarang (GRIS), Pedurungan, Semarang tanggal 8-10 Mei 203. Masyarakat yang ingin melakukan pengobatan harus merogoh kocek sebesar Rp50 ribu.

Polsek Pedurungan segera mengkonfirmasi kepada pihak pengelola GRIS. Faktanya tidak ada kesepakatan antara Ida Dayak dengan pihak GRIS untuk mengadakan pengobatan.

4. Surat Rekrutmen Palsu yang Mengatasnamakan Pertamina

Beredarnya surat panggilan kerja PT Pertamina (Persero) tanggal 19-21 Februari 2023 ternyata hoax. PT Pertamina mengkonfirmasi bahwa surat panggilan tersebut adalah penipuan.

Pasalnya surat tersebut tidak berasal dari laman resmi website Pertamina. Pihak Pertamina meminta masyarakat berhati-hati terhadap lamaran kerja yang mengatasnamakan Pertamina.

Halaman:
1 2
      
