16 SOP Wajib Jaringan Narkoba Fredy Pratama saat Beroperasi!

BANDARLAMPUNG - Jaringan narkoba Fredy Pratama dikenal memiliki aturan ketat dalam setiap kali melakukan operasi pengiriman narkoba. Termasuk dalam melakukan pemesanan hotel.

Direktur Ditresnarkoba Polda Lampung Kombes Pol Erlin Tangjaya mengatakan, para kurir harus melakukan pemesanan hotel melalui aplikasi Traveloka.

"Jadi memang jaringan ini dikenal memiliki aturan-aturan yang ketat, mulai dari penggunaan nomor handphone, identitas diri, komunikasi hingga pemesanan hotel. Bahkan para kurir dilarang naik ke kendaraan ojek online didalam area hotel, jadi harus diluar hotel dengan jarak 10-15 meter," ujar Erlin, Jumat (15/9/2023).

Erlin menuturkan, para kurir juga harus segera menghilangkan kartu simcard jika menghadapai kendala. Selain itu, para kurir juga dilarang memesan wanita selama menginap di hotel.

"Tidak boleh memesan wanita selama menginap di hotel. Dan batas menginap di hotel maksimal 3 hari selepas itu pindah lagi," kata dia.

Erlin melanjutkan, para kurir juga harus melakukan video call terlebih dahulu sebelum mengirimkan barang.

"Mereka juga harus video call dulu sebelum berangkat, lalu nanti mereka menentukan sandi operasi terhadap operator," ucapnya.

Adapun SOP (standar operasional prosedur) yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam jaringan narkoba Fredy Pratama adalah :

1. Jangan memberitahu lokasi selain kepada operator

2. Tidak memberikan nomor handphone

3. Wajib memberikan nomor handphone pribadi ke operator

4. Pesan hotel melalui Traveloka dan melakukan pembayaran melalui Alfamart

5. Setiap Check in ke hotel harus menginformasikan ke Operator