INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Bakal Hadapi Bonus Demografi, Ganjar: Kesempatan Emas Jadi Negara Maju

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |10:16 WIB
Indonesia Bakal Hadapi Bonus Demografi, Ganjar: Kesempatan Emas Jadi Negara Maju
Ganjar Pranowo mengatakan bonus demografi harus dimaksimalkan agar Indonesia bisa jadi negaa maju (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo buka suara terkait bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia dalam 13 tahun ke depan. Ganjar pun meminta agar masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi negara maju.

Hal itu diungkapkan dalam akun instagram resminy @ganjarpranowo. Menurutnya salah satu cara ialah dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, dirinya juga melakukan program terhadap pengembangan SDM. Salah satunya ialah membuat SMK dengan jurusan energi terbarukan.

“Kenapa? Karena inilah transformasi energi ke depan yang akan kita lakukan karena kita akan stop bicara soal energi fosil,” kata Ganjar dikutip dalam laman instagramnya, Sabtu (16/9/2023).

Selanjutnya, ia pun meyakini jika langkah-langkah tersebut terpenuhi akan menjadi pintu agar Indonesia berubah menjadi negara maju. Oleh karenanya ia pun berharap upaya ini dapat didukung bersama-sama oleh semua warga.

“Kesempatan emas ini mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena jika tidak, entah harus nunggu berapa puluh tahun lagi kita mendapat peluang untuk mengubah Indonesia menjadi negara maju,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
