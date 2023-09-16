Kapolsek Mampang Edukasi Cegah Aksi Kejahatan ke Seluruh Minimarket

JAKARTA - Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Kanitero memberikan edukasi serta sosialisasi kepada seluruh minimarket di wilayah hukumnya untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan.

"Memberikan imbauan ke seluruh Minimarket yang ada di daerah hukum Polsek Mampang untuk lebih waspada dalam menjaga keamanan minimarketnya," kata David kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

Edukasi dan imbauan itu dilakukan langsung oleh David pada, Jumat, 15 September 2023 malam. Setidaknya terdapat 32 minimarket yang langsung diberikan sosialisasi terkait pencegahan aksi kejahatan, terutama yang beroperasi selama 24 jam.

"Memastikan bahwa CCTV minimarket aktif semua dan memberikan imbauan supaya tempat penyimpanan uang diberikan kunci ganda atau kunci rahasia," ujar David.

Pada kegiatan itu, David juga melakukan upaya preventif dengan memasang sticker peringatan bahwa area tersebut diawasi CCTV 24 jam dan memberikan layanan hotline polisi 110.

"Selain hotline polisi, diberikan juga hotline kantor Polsek Mampang dan membagikan hotline dan nomor pribadi Kapolsek," ucap David.