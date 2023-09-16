Viral! Kawanan Bandit Bersenpi Rampok Puluhan Juta di Minimarket Bekasi

BEKASI - Aksi perampokan minimarket terjadi di Perumahan Dirgantara Permai, Jalan Brantas RT02/RW 15, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dalam menjalankan aksinya, komplotan perampok diduga menggunakan senjata api (senpi), namun belum diketahui jenisnya, apakah rakitan atau organik.

Aksi perampokan terekam kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi, aksi ini juga disebut terjadi pads Selasa (12/9) lalu. Dalam rekaman itu pelaku diduga menjalankan aksinya secara rapi, mereka mengincar jam malam mini market untuk memuluskan rencananya.

Empat orang diduga pelaku langsung memasuki minimarket dan menuju meja kasir untuk mengancam karyawan. Tak lama, karyawan itu pun terlihat diminta untuk menunjukkan ruang brankas.

Karyawan yang tak bisa memberikan perlawanan hanya bisa pasrah apalagi terlihat sejumlah pelaku menodongkan senjata api miliknya. Pelaku disebut-sebut berhasil menggasak Rp55 juta uang miliki toko dalam peristiwa ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Dani Hamdani membenarkan peristiwa tersebut. Polisi kini tengah menyelidiki kasus tersebut.

“Benar ada perampokan di kawasan Jatiasih. Kami masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan saksi,” kata Dani kepada wartawan, dikutip Sabtu (16/9/2023).