Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Kawanan Bandit Bersenpi Rampok Puluhan Juta di Minimarket Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |11:40 WIB
Viral! Kawanan Bandit Bersenpi Rampok Puluhan Juta di Minimarket Bekasi
Perampok Bensenpi Incar Minimarket di Bekasi
A
A
A

BEKASI - Aksi perampokan minimarket terjadi di Perumahan Dirgantara Permai, Jalan Brantas RT02/RW 15, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dalam menjalankan aksinya, komplotan perampok diduga menggunakan senjata api (senpi), namun belum diketahui jenisnya, apakah rakitan atau organik.

Aksi perampokan terekam kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi, aksi ini juga disebut terjadi pads Selasa (12/9) lalu. Dalam rekaman itu pelaku diduga menjalankan aksinya secara rapi, mereka mengincar jam malam mini market untuk memuluskan rencananya.

Empat orang diduga pelaku langsung memasuki minimarket dan menuju meja kasir untuk mengancam karyawan. Tak lama, karyawan itu pun terlihat diminta untuk menunjukkan ruang brankas.

Karyawan yang tak bisa memberikan perlawanan hanya bisa pasrah apalagi terlihat sejumlah pelaku menodongkan senjata api miliknya. Pelaku disebut-sebut berhasil menggasak Rp55 juta uang miliki toko dalam peristiwa ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Dani Hamdani membenarkan peristiwa tersebut. Polisi kini tengah menyelidiki kasus tersebut.

“Benar ada perampokan di kawasan Jatiasih. Kami masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan saksi,” kata Dani kepada wartawan, dikutip Sabtu (16/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342/viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement