HOME NEWS MEGAPOLITAN

Letkol Gadungan Ditangkap, TNI: Modusnya Tawarkan Jasa Pindah Tugas, Camat Pancoran Mas Jadi Korban

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |16:05 WIB
Letkol Gadungan Ditangkap, TNI: Modusnya Tawarkan Jasa Pindah Tugas, Camat Pancoran Mas Jadi Korban
Letkol TNI Gadungan Ditangkap/ist
A
A
A

DEPOK - Seorang pria berinisial RN (36) yang mengaku anggota TNI AD berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) gadungan ditahan di Mapolres Metro Depok.

Komandan Kodim (Dandim) 0508/Depok, Letkol Inf Totok Prio Kismanto mengatakan, modus pelaku melakukan penipuan dengan menawarkan jasa pindah tugas seseorang hingga dapat mengurus Akta Jual Beli (AJB) dan lainnya.

"Modusnya melaksanakan penipuan untuk kepentingan pribadi. Dengan cara menawarkan jasa untuk memindah tugaskan seseorang dari luar pulau Jawa ke Jawa, mengurus AJB dan lainnya," kata Totok kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (16/9/2023).

Totok menambahkan, bahwa target terduga pelaku RN yakni semua lapisan masyarakat. Sebab, menurutnya yang bersangkutan seorang pengangguran dari Sumatera Selatan ke Jakarta yang tengah mencari kerja.

"Targetnya semua lapisan masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadi karena yang bersangkutan seorang pengangguran dari Sumatera Selatan yang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Tak kunjung dapat pekerjaan, yang bersangkutan menjadi TNI gadungan," ungkapnya.

Masih kata Totok, terduga pelaku RN telah menyamar sebagai oknum Letkol TNI gadungan selama kurang lebih dua tahun. "Profesi ini (TNI gadungan) sudah dilakukan kurang lebih 2 tahun," jelasnya.

Halaman:
1 2 3
      
