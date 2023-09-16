Polisi Amankan 14 Remaja Tanggung saat Hendak Tawuran di Pancoran

14 remaja tanggung diamakan polisi saat hendak tawuran di Pancoran (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Polisi mengamankan belasan remaja tanggung karena diduga hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Duren Tiga dan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini, polisi tengah melakukan pembinaan terhadap belasan remaja tersebut.

"Iyah ada 14 remaja yang diamankan di Duren Tiga dan Rawajati," ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Sujarwo saat dikonfirmasi, Sabtu (16/9/2023).

Menurutnya, remaja tanggung tersebut diamankan oleh polisi yang tengah melakukan patroli di wilayah Pancoran. Belasan remaja itu lantas digiring ke kantor polisi untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.

"Kita lakukan pembinaan dan kita panggil orangtuanya," tuturnya.

Dia menamabahkan, orangtua remaja itu lantas dipanggil ke kantor polisi untuk dilakukan pembinaan pula agar lebih mengawasi anak-anaknya.

Pasalnya, aksi tawuran berpotensi membahayakan nyawa mereka dan orang lainnya.