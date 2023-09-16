Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Amankan 14 Remaja Tanggung saat Hendak Tawuran di Pancoran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |17:42 WIB
Polisi Amankan 14 Remaja Tanggung saat Hendak Tawuran di Pancoran
14 remaja tanggung diamakan polisi saat hendak tawuran di Pancoran (Foto : Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi mengamankan belasan remaja tanggung karena diduga hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Duren Tiga dan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini, polisi tengah melakukan pembinaan terhadap belasan remaja tersebut.

"Iyah ada 14 remaja yang diamankan di Duren Tiga dan Rawajati," ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Sujarwo saat dikonfirmasi, Sabtu (16/9/2023).

Menurutnya, remaja tanggung tersebut diamankan oleh polisi yang tengah melakukan patroli di wilayah Pancoran. Belasan remaja itu lantas digiring ke kantor polisi untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.

"Kita lakukan pembinaan dan kita panggil orangtuanya," tuturnya.

Dia menamabahkan, orangtua remaja itu lantas dipanggil ke kantor polisi untuk dilakukan pembinaan pula agar lebih mengawasi anak-anaknya.

Pasalnya, aksi tawuran berpotensi membahayakan nyawa mereka dan orang lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pancoran Tawuran Remaja Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement