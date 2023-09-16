4 Rumah Kontrakan di Serpong Terbakar, Seorang Ibu Tewas

TANGERANG - Kebakaran melahap habis deretan kontrakan di Gang Melon 2, Kamurang Atas, RT04 RW01, Paku Alam, Serpong Utara, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (16/9/23). Seorang penghuni tewas mengenaskan karena tak dapat menyelamatkan diri.

Kebakaran itu dilaporkan sekira pukul 09.23 WIB. Sebanyak 2 mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Tangsel dikerahkan ke lokasi. Bahkan bantuan 1 mobil pemadam juga dikirimkan dari perusahaan swasta di dekat lokasi.

"Seorang ibu berinisial Y umur 44 meninggal dunia di dalam kontrakan," kata Wakil Komandan Peleton (Wadanton) Charlie Damkar Tangsel, Muradih.

Korban tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam kamar. Korban dikabarkan tengah menderita sakit, hingga kesulitan menyelamatkan diri. Jasadnya telah dievakuasi petugas dari lokasi tak lama setelah api berhasil dijinakkan.

Kronologi kebakaran itu diduga bermula saat anak dari korban menyalakan kompor gas di dapur kontrakan. Namun, api kompor dibiarkan terus menyala karena langsung ditinggal bermain ke luar kontrakan.

"Jadi informasi yang kita terima, anaknya ini usia 8 tahun nyalain kompor, terus ditinggal main ke luar. Nah, tetangganya pertama lihat itu kondisi api sudah membakar bagian plafon," ujarnya.