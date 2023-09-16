Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemuda Jakarta Antusias Ikut Latihan Try Out CPNS dari Relawan Ganjar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |20:55 WIB
Pemuda Jakarta Antusias Ikut Latihan Try Out CPNS dari Relawan Ganjar
Pemuda Jakarta antusias ikuti tryout CPNS yang digelar relawan Ganjar. (Ist)
JAKARTA - Pemerintah akan segera membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ujian seleksi CPNS pun terkonfirmasi segera dibuka beberapa waktu ke depan. Menyambut hal tersebut, Sukarelawan Srikandi Ganjar Jabodetabek mengadakan simulasi tes CPNS melalui try out latihan soal ujian untuk anak-anak muda dan milenial di Kota Jakarta.

Try out dihelat pada Sabtu (16/9/2023), di Posko Kemenangan Ganjar Pranowo di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Salah satu peserta yang ikut dalam try out ini, Ridwi Chintya (27) mengaku antusias mengikuti kegiatan dari Srikandi Ganjar ini. Menurutnya, try out tersebut sangat berguna bagi pejuang PNS sepertinya.

"Jujur aku senang banget ada kegiatan ini, merasa bersyukur banget, karena besok kan udah mau mulai pendaftaran. Ini bermanfaat buat kita belajar dulu, mempersiapkan diri buat daftar CPNS besok" kata Ridwi.

Try out yang digelar loyalis Ganjar Pranowo ini adalah soal seleksi kompetensi dasar (SKD) yang meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes inteligensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP).

Ridwi berharap agar try out serupa bisa diadakan kembali oleh Srikandi Ganjar secara berkala, agar dirinya bisa semakin siap menghadapi seleksi CPNS.

"Harapannya sih untuk Srikandi Ganjar terus melakukan kegiatan positif seperti ini, biar kita semua dan yang lainnya bisa ikut kegiatan ini. Bermanfaat buat ujian besok," harap Ridwi.

