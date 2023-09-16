Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ojek Pengkolan hingga Sopir Bajaj Keluhkan Sepinya Pasar Tanah Abang

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |21:18 WIB
Ojek Pengkolan hingga Sopir Bajaj Keluhkan Sepinya Pasar Tanah Abang
Ojek pengkolan dan sopir bajaj keluhkan sepinya Pasar Tanah Abang/Foto: Giffar Rivana
JAKARTA - Sepinya Pasar Tanah Abang dari pengunjung sangat berdampak pada orang-orang yang mencari rezeki di sekitaran pasar grosir terbesar di Asia Tenggara itu. Selain pedagang, para pekerja serabutan seperti kuli panggul pun ikut merasakan dampaknya.

Selain itu, para pekerja transportasi umum seperti ojek pangkalan dan supir bajaj ikut merasakan dampak sepinya Pasar Tanah Abang. Salah satu supir bajaj yang biasa mengais rezeki di kawasan Tanah Abang adalah Taufik (57), yang mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan.

 BACA JUGA:

Taufik mengatakan, sejak sepinya Pasar Tanah Abang yang tadinya penghasilannya mencapai Rp700 sampai Rp800 ribu per hari kini hanya mendapatkan Rp150 ribu sampai Rp200 ribu saja.

"Penghasilan bisa mencapai Rp700 ribu atau Rp800 ribu sehari, kalau sekarang Rp100 ribu sampai Rp150 ribu itu udah banyak," kata Taufik saat ditemui di depan Pasar Tanah Abang Blok A, Sabtu (16/9/2023)

Taufik mengatakan, dirinya selaku supir transportasi umum sangat terpengaruh dengan sepinya Pasar Tanah Abang, ditambah persaingannya dengan taksi ataupun ojek online.

"Kalau untuk kendaraan umum seperti bajaj ngaruh banget, selain itu juga transportasi online, itu juga pengaruh besar," kata Taufik.

