Kebakaran Museum Nasional di Jakarta Pusat, 13 Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Museum Nasional yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 12, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, terbakar pada Sabtu (16/9/2023).

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyebutkan api diketahui mulai menyala sekitar Pukul 20.00 WIB.

"Bangunan yang terbakar yakni museum Gajah Gedung A. Jenis Bangunan Menengah (BM)," ujar Satriadi ketika dikonfirmasi.

Satriadi mengungkapkan untuk pemadaman awal, pihaknya mengerahkan setidaknya 13 unit mobil damkar terdiri dari 52 personel dari sektor Gambir dikerahkan untuk memadamkan api.

"Petugas tiba di lokasi sekitar Pukul 20.07 WIB, pemadaman Pukul 20.09 WIB," tuturnya.

Ia mengungkapkan saat ini petugas dalam proses pemadaman.