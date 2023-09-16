Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Si Jago Merah Lahap Bagian Belakang Museum Nasional

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |21:32 WIB
Si Jago Merah Lahap Bagian Belakang Museum Nasional
Ilustrasi/Foto: Istimewa
JAKARTA - Museum Nasional atau Museum Gajah yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 12, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat dilalap si jago merah pada Sabtu (16/9/2023).

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyebutkan dari informasi awal bagian bangunan yang terbakar ada di bagian belakang.

 BACA JUGA:

"Info museum aman dan yang terbakar bagian belakang," ujar Satriadi.

Dari video yang diunggah akun humasjakfire di akun media sosial instagram terlibat api merah berkobar dan asap tebal membumbung tinggi di bagian belakang Museum Gajah yang terlihat dari Jalan Abdul Muis.

 BACA JUGA:

Kebakaran tersebut menjadi tontonan banyak orang khususnya pengguna kendaraan bermotor yang sedang melintas di sekitar lokasi Museum Gajah tersebut.

Api diketahui mulai menyala sekitar Pukul 20.00 WIB. "Bangunan yang terbakar yakni museum Gajah Gedung A. Jenis Bangunan Menengah (BM)," ujar Satriadi ketika dikonfirmasi.

