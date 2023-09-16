Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penyebab Kebakaran Museum Gajah Masih Diselidiki

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |21:44 WIB
Penyebab Kebakaran Museum Gajah Masih Diselidiki
Museum Nasional kebakaran. (Ist)
JAKARTA - Kebakaran melanda Museum Gajah, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu (16/9/2023) malam. Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut.

"Masih ditangani saat ini kebakaran tersebut oleh petugas Damkar. Belum tahu penyebabnya, kita sedang merapat ke lokasi," ujar Kapolsek Gambir, Kompol Mugia Yarry saat dikonfirmasi, Sabtu (16/9/2023).

Menurutnya, polisi masih mencari tahu penyebab pasti terjadinya kebakaran tersebut.

Adapun kebakaran itu saat ini tengah ditangani oleh petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat sehingga polisi belum bisa berbicara banyak.

Sekedar diketahui, kebakaran melanda Museum Gajah, yang mana berlokasi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu (16/9/2023) malam sekira pukul 20.00 WIB.

