Penyebab Kebakaran Museum Gajah Masih Diselidiki

JAKARTA - Kebakaran melanda Museum Gajah, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu (16/9/2023) malam. Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut.

"Masih ditangani saat ini kebakaran tersebut oleh petugas Damkar. Belum tahu penyebabnya, kita sedang merapat ke lokasi," ujar Kapolsek Gambir, Kompol Mugia Yarry saat dikonfirmasi, Sabtu (16/9/2023).

Menurutnya, polisi masih mencari tahu penyebab pasti terjadinya kebakaran tersebut.

Adapun kebakaran itu saat ini tengah ditangani oleh petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat sehingga polisi belum bisa berbicara banyak.

