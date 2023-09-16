Kebakaran Museum Nasional Padam, Mobil Damkar Masih Disiagakan

Mobil damkar masih disiagakan di Museum Nasional yang terbakar/Foto: Irfan Maulana

JAKARTA - Kebakaran yang melanda Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat telah padam. Diketahui, museum itu terbakar sekitar pukul 20.00 WIB, Sabtu, (16/9/2023).

Pantauan MNC Portal, sekitar pukul 22.00 api yang sebelum membesar kini sudah padam. Kini hanya terlihat asap putih bekas kebakaran saja.

"Sudah padam tinggal pendingan," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin di lokasi.

Sementara, petugas pemadam kebakaran masih terus bersiaga di lokasi. Sedangkan jalan Medan Merdeka Barat masih ditutup imbas kebakaran.

Sebelumnya diberitakan, Museum Nasional yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat terbakar. Kebakaran itu terjadi pada Sabtu, (16/9/2023) sekitar pukul 20.00 WIB.

Belum diketahui, penyebab kebakaran tersebut. Saat ini, petugas pemadam kebakaran masih melakukan upaya pemadaman.