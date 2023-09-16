Empat Ruangan Berisi Benda Prasejarah di Museum Nasional Roboh Akibat Kebakaran

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menyebutkan empat ruangan yang terbakar dan roboh di Museum Nasional atau Museum Gajah menyimpan barang-barang prasejarah.

Hal tersebut disampaikan Komarudin kepada awak media saat meninjau lokasi kebakaran di bagian depan pintu masuk Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Sabtu (16/9/2023) malam.

"Kurang lebih ada 4 ruangan yang menyimpan barang bersejarah di belakang. Sampai saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung dan api sudah dapat dikendalikan dan sekarang sedang proses pendinginan oleh pihak Damkar," ujar Komarudin.

Ia menjelaskan gedung A yang terbakar merupakan gedung ruang pameran prasejarah.

"Tentu nanti ahli yang jelaskan. Dari kerugian yang kami tahu terbakar itu ada 4 ruangan di gedung A. Ada di sayap kanan ruangan, lalu di tengah ada 2 ruangan yang memang ada tempat penyimpanan dan memang ada ruang tunggu," jelas Komarudin.

Kondisi keempat ruangan tersebut disebut Komarudin roboh pasca kebakaran.

"Kondisi keempatnya memang roboh kalau kita lihat dari material yang cukup mudah terbakar. Roboh setelah terbakar," pungkas Komarudin.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, akun media sosial Twitter (X) @humasjakfire yang di-posting Pukul 21.48 WIB disebut proses pemadaman sudah dalam tahap pendinginan.

"Update: Pukul 21.37 WIB dinyatakan tahap pendinginan," tulis admin akun tersebut.

Jumlah petugas yang melakukan pemadaman juga bertambah dibandingkan laporan awal.

"Pengerahan di lokasi saat ini dilaporkan sebanyak 14 unit (12 unit Jakarta Pusat dan 2 unit Dinas Gulkarmat) serta 56 personel," tulis admin akun @humasjakfire.

"Update: api berhasil dilokalisir perambatannya yang dinyatakan Pukul 20.40 WIB oleh 13 unit mobil pemadam kebakaran serta 52 personel," tulis admin akun tersebut.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyebutkan dari informasi awal bagian bangunan yang terbakar ada di bagian belakang.