HOME NEWS NASIONAL

Rumah Jokowi for Ganjar & Ganjarist Ingatkan Anak Muda Jangan Alergi Politik

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |20:06 WIB
A
A
A

BANDUNG - Menyasar pemilih generasi Y dan Z, relawan Rumah Jokowi for Ganjar Jawa Barat berkolaborasi dengan relawan Ganjarist Jawa Barat, menggelar "Gejolak Kaula Muda: Rumpi Budaya Era Kaula Muda."

Selain penampilan budaya maupun musik, pada acara yang digelar di markas Rumah Jokowi for Ganjar Jawa Barat itu juga dihadiri seniman dan budayawan, termasuk musisi Tanah Air Once Mekel.

Ketua DPD Rumah Jokowi for Ganjar Reonaldo mengatakan ada 19 juta pemilih pemula di Jawa Barat yang harus dirangkul. Generasi Y dan Z tersebut, menurutnya, harus diberi pemahaman pentingnya memilih dalam pesta demokrasi untuk masa depan negara.

"Tidak apatis lagi terhadap politik, Pilpres atau apapun juga, karena anak muda itu harus belajar memilih, bahwa suara mereka itu sangat penting bagi masa depan negara," katanya di sela acara di Sekretariat Rumah Jokowi for Ganjar, Jalan Buah Batu No. 107 Kota Bandung, Sabtu (16/9/2023).

Selain mengedukasi generasi Y dan Z itu tentang politik, dikatakan Reonaldo, pemahaman budaya asli daerah atau Indonesia juga diberikan.

"Ada pergeseran culture sekarang ini, jadi budaya agak ditinggalkan. Kami akan coba mengenalkan budaya dengan cara - cara mereka, generasi Y dan Z. Budaya itu harus mereka yang meneruskan," jelas dia.

Reonaldo juga mengatakan sekretariat Rumah Jokowi for Ganjar Jawa Barat terbuka bagi para generasi muda, terutama mereka yang belum menentukan pilihannya pada pesta demokrasi nanti.

Dengan tagline "Datanglah Dulu Siapa Tahu Nyaman", Rumah Jokowi for Ganjar Jawa Barat membuka pintu bagi anak muda untuk menyalurkan kreativitasnya dan melakukan berbagai kegiatan.

"Jadi, rumah ini terbuka, tidak ada sekat, semua anak muda boleh main ke sini. Silakan mereka buat apa di sini, tetapi tetap kami sebagai relawan nafas kami adalah untuk pemenangan Ganjar Pranowo," katanya.

