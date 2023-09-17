Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Datang ke Acara Relawan, Jokowi Sempat Sebut-Sebut Nama Erick Thohir

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |21:06 WIB
Datang ke Acara Relawan, Jokowi Sempat Sebut-Sebut Nama Erick Thohir
Jokowi saat bertemu dengan relawan di Kota Bogor (Foto: MPI/Putra)
A
A
A

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir saat menghadiri acara relawan Rembuknas Solmet di Gedung Putih Tio Ma, Kota Bogor, Sabtu (16/9/2024).

Awalnya, Jokowi sedang memberikan arahannya kepada para relawan untuk tidak terburu-buru untuk menentukan sikap dalam Pemilu 2024.

"Jadi yang ketiga mengenai 2024, bapak ibu sekalian, partai-partai sampai saat ini koalisinya kan belum jelas betul. Calonnya juga belum, wakilnya juga belum jelas betul, karena yang bisa mengajukan capres dan cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik menurut Undang-Undang kita," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada relawannya untuk sabar menunggu. Sampai partai koalisi dan pasangan capres cawapres sudah jelas.

"Nunggu rampung dulu, jadi jangan grusa-grusu, harus sabar dulu, setuju ndak?. Saya bisa sabar, masa bapak ibu gak bisa sabar. Kita menunggu koalisinya seperti apa, calonnya seperti apa," ungkapnya.

"Kalau ingin memanaskan mesin silakan, mesinnya dipanaskan, tetapi jangan dijalankan dulu," sambung Jokowi.

Kemudian, terdengar celetukan Erick Thohir dari arah relawannya. Jokowi merespon dengan menyebutkan nama Menteri BUMN tersebut di atas panggung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
