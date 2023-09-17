Petugas Damkar Tumbang saat Padamkan Kebakaran di Museum Nasional

JAKARTA - Seorang petugas pemadam kebakaran (Damkar) menjadi korban saat memadamkan kebakaran yang melanda Museum Nasional di Jalan Medan Barat, Jakarta Pusat, Sabtu malam, (16/9/2023).

Pertugas yang belum diketahui identitasnya itu tumbang diduga karena tak kuat menghirup asap di dalam museum saat berupaya memadamkan api.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan petugas tersebut langsung di bawa ke Ambulance yang sebelumnya telah bersiaga untuk pertolongan pertama.

"Ada petugas damkar yang tadi memang sempat sesak napas di dalam (dalam museum)," ujarnya di lokasi.

Sementara, untuk korban jiwa kata Komarudin tidak ada. "Gak ada korban tapi tadi ada petugas damkar yang terliabt lemas tapi udh di evakuasi. Tidak ada korban jiwa. Hanya sesak napas," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Merdeka Barat, Jakarta Pusat terbakar. Kebakaran itu terjadi pada Sabtu, (16/9/2023) sekitar pukul 20.00 WIB.