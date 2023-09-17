Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tidak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Museum Nasional

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |01:31 WIB
Tidak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Museum Nasional
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran Museum Nasional atau Museum Gajah.

Hal tersebut disampaikan Komarudin kepada awak media saat meninjau lokasi kebakaran di bagian depan pintu masuk Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Sabtu (16/9/2023) malam.

 BACA JUGA:

"Tidak ada korban jiwa, namun ada satu petugas mengalami sesak nafas," ujar Komarudin.

Komarudin mengungkapkan akses jalan di Jalan Medan Merdeka Barat juga akan kembali segera dibuka.

 BACA JUGA:

"Jalan mudah-mudahan bisa kita buka segera, tadi ditutup untuk melancarkan akses dari damkar saja," kata Komarudin.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran Museum Gajah. "00," kata Satriadi Gunawan dalam pesan singkatnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, akun media sosial Twitter (X) @humasjakfire yang di-posting Pukul 21.48 WIB disebut proses pemadaman sudah dalam tahap pendinginan.

"Update: Pukul 21.37 WIB dinyatakan tahap pendinginan," tulis admin akun tersebut.

Jumlah petugas yang melakukan pemadaman juga bertambah dibandingkan laporan awal.

"Pengerahan di lokasi saat ini dilaporkan sebanyak 14 unit (12 unit Jakarta Pusat dan 2 unit Dinas Gulkarmat) serta 56 personel," tulis admin akun @humasjakfire.

"Update: api berhasil dilokalisir perambatannya yang dinyatakan Pukul 20.40 WIB oleh 13 unit mobil pemadam kebakaran serta 52 personel," tulis admin akun tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160613/polri-2lcI_large.jpg
Breaking News! Perwira Brimob Tewas saat Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159372/kebakaran-5GQu_large.jpg
Modifikasi Cuaca Berhasil Turunkan Hujan dan Kendalikan Kebakaran Hutan di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/608/3151995/kebakaran-fBxD_large.jpg
Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038425/lahan-di-gunung-arjuno-kembali-terbakar-21-hektare-hangus-dijilat-si-jago-merah-eeom38sd6l.jpg
Lahan di Gunung Arjuno Kembali Terbakar, 21 Hektare Hangus Dijilat Si Jago Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037796/karhutla-menurun-bmkg-klaim-efek-modifikasi-cuaca-adDAx2fOlg.jpg
Karhutla Menurun, BMKG Klaim Efek Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/608/3036336/hutan-lindung-di-danau-toba-terbakar-dpr-cukup-ironi-hanya-ditangani-seadanya-W7nA1YfuIy.jpg
Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, DPR: Cukup Ironi Hanya Ditangani Seadanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement