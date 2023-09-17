Tidak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Museum Nasional

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran Museum Nasional atau Museum Gajah.

Hal tersebut disampaikan Komarudin kepada awak media saat meninjau lokasi kebakaran di bagian depan pintu masuk Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Sabtu (16/9/2023) malam.

BACA JUGA:

"Tidak ada korban jiwa, namun ada satu petugas mengalami sesak nafas," ujar Komarudin.

Komarudin mengungkapkan akses jalan di Jalan Medan Merdeka Barat juga akan kembali segera dibuka.

BACA JUGA:

"Jalan mudah-mudahan bisa kita buka segera, tadi ditutup untuk melancarkan akses dari damkar saja," kata Komarudin.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran Museum Gajah. "00," kata Satriadi Gunawan dalam pesan singkatnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, akun media sosial Twitter (X) @humasjakfire yang di-posting Pukul 21.48 WIB disebut proses pemadaman sudah dalam tahap pendinginan.

"Update: Pukul 21.37 WIB dinyatakan tahap pendinginan," tulis admin akun tersebut.

Jumlah petugas yang melakukan pemadaman juga bertambah dibandingkan laporan awal.

"Pengerahan di lokasi saat ini dilaporkan sebanyak 14 unit (12 unit Jakarta Pusat dan 2 unit Dinas Gulkarmat) serta 56 personel," tulis admin akun @humasjakfire.

"Update: api berhasil dilokalisir perambatannya yang dinyatakan Pukul 20.40 WIB oleh 13 unit mobil pemadam kebakaran serta 52 personel," tulis admin akun tersebut.