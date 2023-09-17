Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Luas Areal Museum Nasional yang Terbakar Capai 600 Meter Persegi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |03:01 WIB
Luas Areal Museum Nasional yang Terbakar Capai 600 Meter Persegi
Kebakaran Museum Nasional/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengungkapkan luas areal bangunan di Museum Nasional atau Museum Gajah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat mencapai 600 meter persegi.

"Sekitar 600 meter persegi," ujar Satriadi, Sabtu (16/9/2023) malam ketika dikonfirmasi.

 BACA JUGA:

Ia mengungkapkan luas areal gedung yang terbakar merupakan gedung A yang menyimpan sejumlah koleksi pameran.

"Untuk detail barang di dalamnya belum bisa kita pastikan tapi yang pasti benda bersejarah pameran," kata dia.

 BACA JUGA:

Sebagaimana diketahui sebelumnya, akun media sosial Twitter (X) @humasjakfire yang di-posting Pukul 21.48 WIB disebut proses pemadaman sudah dalam tahap pendinginan.

"Update: Pukul 21.37 WIB dinyatakan tahap pendinginan," tulis admin akun tersebut. Jumlah petugas yang melakukan pemadaman juga bertambah dibandingkan laporan awal.

