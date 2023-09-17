Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Museum Gajah Ditutup Sementara untuk Umum, Akan Diperiksa Puslabfor

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |04:31 WIB
Museum Gajah Ditutup Sementara untuk Umum, Akan Diperiksa Puslabfor
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menyebutkan Museum Nasional atau Museum Gajah akan ditutup sementara untuk kunjungan masyarakat umum sampai proses penyelidikan pihak kepolisian selesai dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Komarudin kepada awak media saat meninjau lokasi kebakaran di bagian depan pintu masuk Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Sabtu (16/9/2023).

 BACA JUGA:

"Gedung sementara kita tutup dulu untuk proses penyelidikan berjalan, untuk mengurangi waktu tentatif mudah-mudahan bisa cepat," ujar Komarudin.

Komarudin mengungkapkan belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Petugas kepolisian akan melakukan pemeriksaan pasca petugas damkar selesai melakukan proses pendinginan.

 BACA JUGA:

"Penyebab kebakaran belum diketahui masih kita dalami. Setelah damkar menyatakan bahwa ini sudah aman maka tim identifikasi akan masuk setelah itu kita akan datangkan Puslabfor Polri untuk mengecek penyebab kebakaran," kata Komarudin.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, akun media sosial Twitter (X) @humasjakfire yang di-posting Pukul 21.48 WIB disebut proses pemadaman sudah dalam tahap pendinginan.

"Update: Pukul 21.37 WIB dinyatakan tahap pendinginan," tulis admin akun tersebut.

Jumlah petugas yang melakukan pemadaman juga bertambah dibandingkan laporan awal. "Pengerahan di lokasi saat ini dilaporkan sebanyak 14 unit (12 unit Jakarta Pusat dan 2 unit Dinas Gulkarmat) serta 56 personel," tulis admin akun @humasjakfire.

"Update: api berhasil dilokalisir perambatannya yang dinyatakan Pukul 20.40 WIB oleh 13 unit mobil pemadam kebakaran serta 52 personel," tulis admin akun tersebut.

