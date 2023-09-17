Kapal Pemancing Tenggelam di Bekasi, 2 Tewas 1 Masih Hilang

BEKASI - Lima warga Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kapal tenggelam saat memancing di perairan Pakis Jaya, Karawang, pada Sabtu 16 September 2023. Dalam kejadian tersebut, dua orang tewas dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kota Bekasi. Sedangkan dua orang lainnya selamat, sementara satu orang masih dalam pencarian.

Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Yogi Harsono (31), salah satu korban tewas tenggelam saat memancing ikan di perairan Pakis Jaya, Karawang. Jasad Yogi yang ditemukan pada Sabtu siang langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Harapan Jaya, Bekasi Utara.

Jenazah langsung dibawa ke musala untuk disalatkan. Setelahnya, jenazah langsung dimakamkan di TPU Perwira.

Kasyono, ayah korban menjelaskan, sebelum kejadian/korban sempat berpamitan dengannya untuk memancing bersama rekan kerjanya yang seluruhnya berjumlah lima orang. Dari cerita rekan kerjanya yang selamat, korban sempat meminta maaf kepada ayah dan juga istrinya karena belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya.

Yoyon Warsono, rekan kerja korban menjelaskan, lima orang korban merupakan rekan kerjanya di tim divisi maintenance di sebuah perusahaan. Dalam kejadian tersebut, dua orang tewas dan dua selamat, serta satu orang masih dalam pencarian.