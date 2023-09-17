Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapal Pemancing Tenggelam di Bekasi, 2 Tewas 1 Masih Hilang

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |07:56 WIB
Kapal Pemancing Tenggelam di Bekasi, 2 Tewas 1 Masih Hilang
Salah satu korban meninggal akibat kapal tenggelam. (Foto: Rahmat Hidayat)
A
A
A

BEKASI - Lima warga Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kapal tenggelam saat memancing di perairan Pakis Jaya, Karawang, pada Sabtu 16 September 2023. Dalam kejadian tersebut, dua orang tewas dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kota Bekasi. Sedangkan dua orang lainnya selamat, sementara satu orang masih dalam pencarian.

Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Yogi Harsono (31), salah satu korban tewas tenggelam saat memancing ikan di perairan Pakis Jaya, Karawang. Jasad Yogi yang ditemukan pada Sabtu siang langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Harapan Jaya, Bekasi Utara.

Jenazah langsung dibawa ke musala untuk disalatkan. Setelahnya, jenazah langsung dimakamkan di TPU Perwira.

Kasyono, ayah korban menjelaskan, sebelum kejadian/korban sempat berpamitan dengannya untuk memancing bersama rekan kerjanya yang seluruhnya berjumlah lima orang. Dari cerita rekan kerjanya yang selamat, korban sempat meminta maaf kepada ayah dan juga istrinya karena belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya.

Yoyon Warsono, rekan kerja korban menjelaskan, lima orang korban merupakan rekan kerjanya di tim divisi maintenance di sebuah perusahaan. Dalam kejadian tersebut, dua orang tewas dan dua selamat, serta satu orang masih dalam pencarian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement