HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begadang Depan Rumah, Pria di Bogor Dibacok Sekelompok OTK

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |09:00 WIB
Begadang Depan Rumah, Pria di Bogor Dibacok Sekelompok OTK
Seorang pria diserang OTK. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Pria paruh baya berinisial JP (43), menjadi korban penganiayaan di Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Korban dibacok sekolompok pemuda tak dikenal dengan senjata tajam.

Kapolsek Cijeruk Kompol Hida Tjahjono mengatakan peristiwa penganiayaan itu terjadi sekira pukul 00.30 WIB dini hari tadi. Berawal ketika korban diketahui sedang begadang di depan rumahnya.

 BACA JUGA:

"Tiba-tiba diserang sekelompok pemuda tidak dikenal, sehingga mengalami luka bacok pada bagian punggung dan lutut," kata Hida, Minggu (17/9/2023).

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dari hasil keterangan warga, JP menjadi korban salah sasaran oleh kelompok bersenjata tajam itu.

BACA JUGA:

8 Terduga Pelaku Penganiayaan Santri hingga Tewas di Temanggung Jalani Pemeriksaan 

"Kelompok ini awalnya mengejar 2 orang dari arah kota Bogor yang diduga melarikan diri ke arah Palasari. Karena kehilangan jejak, kebetulan korban ada di TKP mereka menyerang korban," jelasnya.

Halaman:
1 2
      

Topik Artikel :
OTK bogor Penyerangan Penganiayaan
