Begadang Depan Rumah, Pria di Bogor Dibacok Sekelompok OTK

BOGOR - Pria paruh baya berinisial JP (43), menjadi korban penganiayaan di Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Korban dibacok sekolompok pemuda tak dikenal dengan senjata tajam.

Kapolsek Cijeruk Kompol Hida Tjahjono mengatakan peristiwa penganiayaan itu terjadi sekira pukul 00.30 WIB dini hari tadi. Berawal ketika korban diketahui sedang begadang di depan rumahnya.

"Tiba-tiba diserang sekelompok pemuda tidak dikenal, sehingga mengalami luka bacok pada bagian punggung dan lutut," kata Hida, Minggu (17/9/2023).

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dari hasil keterangan warga, JP menjadi korban salah sasaran oleh kelompok bersenjata tajam itu.

"Kelompok ini awalnya mengejar 2 orang dari arah kota Bogor yang diduga melarikan diri ke arah Palasari. Karena kehilangan jejak, kebetulan korban ada di TKP mereka menyerang korban," jelasnya.