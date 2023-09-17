Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kedapatan Bawa Sajam Mau Tawuran, 4 Orang Remaja Ditangkap

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |12:44 WIB
Kedapatan Bawa Sajam Mau Tawuran, 4 Orang Remaja Ditangkap
Polisi tangkap 4 remaja diduga hendak tawuran. (Foto: Dok Polisi)
JAKARTA - Tim patroli presisi Polres Metro Bekasi Kota menangkap 4 orang remaja inisial RAH (18), NTS (17), MA (18), NPM (18) yang hendak melakukan aksi tawuran, pada Minggu (17/9/2023) pukul 04.00 WIB. Dari tangan pelaku polisi berhasil menyita senjata tajam (sajam).

Kasat Samapta Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Imam Syafi'i menceritakan, tim presisi yang menyisur wilayah Bekasi Barat, mencurigai satu kendaraan sepeda motor yang ditumpangi oleh empat orang. Petugas langsung melalukan pengejaran terhadap remaja itu.

"Tim patroli perintis presisi melaksakan giat patroli ke wilayah Bekasi Barat. Pada saat berhenti di Jl. Prambanan Raya, tim melihat dua sepeda motor berbonceng empat dan tiga," ucap Imam dalam keterangan, Minggu (17/9/2023). 

Imam mengatakan, setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terdapat dua sajam jenis celurit dan satu stick golf yang dibawa oleh pelaku. Empat orang tersebut langsung diamankan ke Polsek Bekasi Barat, guna pemeriksaan lebih lanjut. 

"Kemudian tim melakukan pengejaran dan mendapati sekelompok remaja yang hendak melakukan aksi tawuran, Lalu tim mengamankan pelaku tawuran beserta barang bukti," katanya.

