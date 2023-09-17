Bawa Sajam, 3 Bocah Diduga Usai Tawuran Ditangkap Polisi

JAKARTA - Polisi menangkap tiga anak di bawah umur yang diduga telah melakukan aksi tawuran. Petugas berhasil menyita sejumlah senjata tajam (sajam) dari tangan pelaku.

Kapolsek Metro Gambir Kompol Mugia Yarry Junanda membenarkan tiga orang tersebut diamankan tim perintis presisi. Namun, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih jauh guna mengetahui motif dari pelaku melakukan aksi tawuran dini hari tadi.

"Benar ada penyerahan dari Pokdar Polsek Gambir dan Perintis Presisi. Diduga akan melakukan aksi tawuran, tapi kami masih melakukan pendalaman," kata Mugia saat dikonfirmasi, Minggu (17/9/2023).

Dari tangan pelaku, pihaknya berhasil mengamankan senjata tajam jenis celurit dan stick golf. "Inisial masih dalam pendalaman, tapi diduga di bawah umur, ada sajam ditemukan, ada stick golf," katanya.

Sementara, Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir AKP Kadek Dwi mengatakan, pelaku membubarkan diri usai melakukan tawuran. Namun, polisi menyisir sejumlah wilayah hingga meringkus palaku yang sedang asyik nongkrong.

"Mereka (terduga pelaku) kabur, kemudian di tempat nongkrongnya ditemukan sajam sama stik golf," kata Kadek.

(Arief Setyadi )