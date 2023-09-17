Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Apes, Pelaku Ranmor di Bekasi Tewas Usai Terjatuh Membawa Kabur Motor Hasil Curiannya

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |14:12 WIB
Apes, Pelaku Ranmor di Bekasi Tewas Usai Terjatuh Membawa Kabur Motor Hasil Curiannya
A
A
A

BEKASI - Gagal melakukan aksinya, seorang pelaku pencurian sepeda motor (ranmor) di Kabupaten Bekasi tewas terjatuh. Pria berinisial IDR (51) itu tewas terjatuh akibat luka serius saat dikejar pemilik motor.

"Pelaku mengalami luka serius, akibat jatuh dari motor mengakibatkan pelaku meninggal dunia di rumah sakit," ujar Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul dalam keterangannya, Minggu (17/9/2023).

Hotma mengatakan, awalnya korban bernama Junaidi yang merupakan petani hendak pergi ke sawah pada Sabtu, (16/9/2023) sekira pukul 05.00 WIB, di Kampung Lemah Abang, Desa Karang Mukti, Kecamatan Karang Bahagia Cikarang Bekasi untuk melihat padi yang akan di panen.

Saat itu, kata Hotma, korban membawa sepeda motor Honda Beat yang diparkir di pinggir jalan tepat diatas persawahan korban. Sementara, posisi korban saat itu turun untuk mengecek kondisi sawahnya.

"Beberapa saat kemudian korban naik kembali ke jalan dan kaget menemukan bahwa motor tersebut sudah tidak ada ditempat," katanya.

Tak lama kemudian, lanjut Hotma, teman seprofesi petani korban bernama Minda lewat untuk menanyakan melihat sepeda motor miliknya. Akan tetapi teman korban Minda tidak mengetahuinya.

"Karena kejadian belum begitu lama, korban meminjam motor Minda dan melakukan pengejaran," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Bekasi curanmor
