Pengumuman! Mulai Besok Polda Metro Gelar Operasi Zebra Selama 2 Pekan

Polda Metro menggelar Operasi Zebra Jaya selama dua pekan. (Foto: Antara)

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya bakal menggelar Operasi Zebra Jaya selama dua pekan, dimulai Senin 18 September 2023. Operasi Zebra Jaya ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam unggahan TMC Polda Metro Jaya melalui akun Instagram-nya, Operasi Zebra Jaya ini bakal digelar selama dua pekan yakni hingga tanggal 1 Oktober 2023.

“Ditlantas Polda Metro Jaya akan melaksanakan Operasi Kepolisian Zebra Jaya 2023 pada Tanggal 18 September - 1 Oktober 2023. Kamseltibcar yang kondusif menuju Pemilu Damai 2023,” tulis TMC, dikutip Minggu (17/9/2023).

Setidaknya ada 15 pelanggaran lalu lintas yang menjadi fokus selama berlangsungnya Operasi Zebra Jaya 2023 ini, di antaranya:

1. Pengendara roda empat atau roda dua yang melawan arus.

2. Pengemudi/Pengendara di bawah pengaruh alkohol.

3. Pengemudi/Pengendara menggunakan HP saat mengemudi.

4. Pengendara tidak menggunakan helm SNI.

5. Pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan.

6. Pengemudi melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan.

7. Pengendara berboncengan lebih dari satu orang.

8. Pengemudi/Pengendara di bawah umur dan tidak memiliki SIM.