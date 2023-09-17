Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Tawuran Dekat Kantor Walkot Jaktim Pakai Bom Molotov, Polisi Selidiki

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |15:18 WIB
Viral Tawuran Dekat Kantor Walkot Jaktim Pakai Bom Molotov, Polisi Selidiki
Tawuran remaja pakai bom molotov. (Foto: Tangkapan layar IG @merekamjakarta)
A
A
A

JAKARTA - Aksi tawuran terjadi di dekat Kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Sabtu (16/9/2023) malam. Aksi tawuran itu pun viral di media sosial.

Dari video yang beredar dilihat MNC Portal, aksi tawuran itu terjadi antar kelompok remaja di Jalan Dr. Sumarno tepatnya dekat Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

Dalam unggahn video itu disebutkan bahwa pelaku tawuran mempersenjatai diri dengan petasan hingga bom molotov. Tampak para pelaku saling kejar-kejaran untuk saling serang. 

BACA JUGA:

Kedapatan Bawa Sajam Mau Tawuran, 4 Orang Remaja Ditangkap 

Kemudian, dalam video juga terlihat para pelaku membawa senjata tajam dan melempar petasan ke arah lawannya. 

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Cakung Kompol Panji Ali Candra menyebutkan pihaknya tengah mendalami aksi tawuran tersebut. Ia menyebutkan, pihaknya telah dikerahkan untuk olah TKP.

“Sedang kami dalami, anggota mulai ke lapangan, sudah dilakukan cek TKP. Iya (pakai bom molotov). Lagi kami dalami dulu, jenis bom molotovnya apa, mohon waktu. Kalau melihat dari video ada yang bawa sajam, ada petasan gitu,” kata dia saat dikonfirmasi awak media, Minggu (17/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001/viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement