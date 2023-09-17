Viral Tawuran Dekat Kantor Walkot Jaktim Pakai Bom Molotov, Polisi Selidiki

JAKARTA - Aksi tawuran terjadi di dekat Kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Sabtu (16/9/2023) malam. Aksi tawuran itu pun viral di media sosial.

Dari video yang beredar dilihat MNC Portal, aksi tawuran itu terjadi antar kelompok remaja di Jalan Dr. Sumarno tepatnya dekat Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

Dalam unggahn video itu disebutkan bahwa pelaku tawuran mempersenjatai diri dengan petasan hingga bom molotov. Tampak para pelaku saling kejar-kejaran untuk saling serang.

Kemudian, dalam video juga terlihat para pelaku membawa senjata tajam dan melempar petasan ke arah lawannya.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Cakung Kompol Panji Ali Candra menyebutkan pihaknya tengah mendalami aksi tawuran tersebut. Ia menyebutkan, pihaknya telah dikerahkan untuk olah TKP.

“Sedang kami dalami, anggota mulai ke lapangan, sudah dilakukan cek TKP. Iya (pakai bom molotov). Lagi kami dalami dulu, jenis bom molotovnya apa, mohon waktu. Kalau melihat dari video ada yang bawa sajam, ada petasan gitu,” kata dia saat dikonfirmasi awak media, Minggu (17/9/2023).