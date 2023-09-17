Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Hipnotis Korban, Pencuri Motor di Bekasi Bonyok Dikeroyok Warga

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |16:01 WIB
Ilustrasi pengeroyokan (Foto: Ist)
A
A
A

BEKASI - Pencuri berinisial SA (47) dan AR (46) gagal melancarkan aksi pencurian sepeda motor dengan cara menghipnotis korban pada Kamis 14 September 2023 malam. Mereka babak belur karena dikeroyok warga.

Kapolsek Cabangbungin, AKP Wisnu Wardana menceritakan, Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Garon Cangkring Desa Jayalaksana, Cabangbungin, Bekasi. Pihaknya lebih dulu menerima informasi dari warga telah menangkap dua orang itu.

"Setelah mendapat informasi dari masyarakat, Anggota menuju tempat kejadian perkara (TKP) dan benar bahwa ada dua orang yang sudah dalam kondisi babak belur. Selanjutnya, membawa dua orang yang diduga melakukan pengelapan dengan modus hipnotis tersebut ke kantor polsek," kata AKP Wisnu Wardana dalam keterangannya, Minggu (17/9/2023).

Ia menerangkan, modus yang dilakukan terduga pelaku ini, dengan cara meminta korban diantarkan ke suatu tempat. Nantinya Korban akan diberikan imbalan uang senilai Rp20.000.

"Diduga pelaku melancarkan aksinya dengan modus menghampiri calon korbannya untuk meminta diantarkan membeli sate ayam dan diberi uang Rp20.000 kemudian terduga pelaku meminjam sepeda motor kepada calon korbannya dengan alibi untuk jemput istri diduga pelaku," katanya.

Namun, korban saat itu sadar kalau sepeda motornya telah dibawa kabur oleh diduga pelaku. Selanjutnya, korban meminta warga untuk melakukan pengejaran dan berhasil menangkap SA dan AR.

"Setelah sepeda motor dibawa oleh terduga pelaku, korban tersadar dan mengejar terduga pelaku dan berhasil mengamankan diduga pelaku di Kampung Garon Cangkring Desa Jayalaksana, Cabangbungin, Bekasi," katanya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
hipnotis Maling Motor Pencurian
Telusuri berita news lainnya
