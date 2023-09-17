Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pakai Bom Molotov, Pelaku Tawuran Dekat Kantor Walkot Jaktim Diburu Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |16:20 WIB
Pakai Bom Molotov, Pelaku Tawuran Dekat Kantor Walkot Jaktim Diburu Polisi
Ilustrasi tawuran (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Aksi tawuran dengan menggunakan bom molotov terjadi di dekat Kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Sabtu 16 September 2023 malam. Aksi tawuran itu pun viral di media sosial. Kini, polisi memburu para pelaku tawuran tersebut.

“Sejauh ini belum ada laporan ke kami yang jadi korban. Kita dalami memburu para pelaku,” kata Kapolsek Cakung Kompol Panji Ali Candra saat dihubungi awak media, Minggu (17/9/2023).

Panji menjelaskan, saat ini para pelaku melancarkan aksi tawurannya itu dengan berpindah-pindah lokasi.

“Sekarang kan skemanya mereka mobile. Kalau yang kira-kira memungkinkan main dia pecah. Kalau untuk tempat rutin tidak, kita sudah melakukan patroli di situ,” ujarnya.

Lebih lanjut, Panji mengungkapkan pihaknya tengah mendalami aksi tawuran tersebut. Ia menyebutkan, pihaknya telah dikerahkan untuk olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Sedang kami dalami, anggota mulai ke lapangan, sudah dilakukan cek TKP. Iya (pakai bom molotov). Lagi kami dalami dulu, jenis bom molotov nya apa, mohon waktu. Kalau melihat dari video ada yang bawa sajam, ada petasan gitu,” ujarnya.

