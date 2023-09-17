Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Ajak Masyarakat Kramat Pela Sadar Kesehatan dengan Pemeriksaan Dini

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |16:33 WIB
MNC Peduli Ajak Masyarakat Kramat Pela Sadar Kesehatan dengan Pemeriksaan Dini
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli hadir memberikan layanan kesehatan gratis untuk warga RT 08 RW 02 Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (17/9/2023).

Bendahara Umum MNC Peduli, Stien M Schouten mengatakan, pihaknya ingin membuat masyarakat sadar arti penting kesehatan. Untuk itu, MNC Peduli hadir guna memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dini secara gratis untuk warga sekitar.

"Hari ini kami ada kegiatan MNC Peduli, khususnya adalah pemeriksaan screening awal yaitu gula darah, tensi, asam urat dan diabetes," kata Stien saat ditemui di lokasi.

"Karena ini adalah awal. Jadi mereka perlu pemeriksaan secara dini apa yang ada menjadi penyakit awal dari mereka. Kita berterima kasih karena MNC Peduli selalu memperhatikan masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat," sambungnya.

Stien menjelaskan, tidak hanya memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga Kramat Pela, MNC Peduli ke depannya akan ke beberapa wilayah.

