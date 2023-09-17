Ditangkap Hendak Tawuran, Para Pelajar Ini Menangis Haru Sungkem ke Orang Tua

Pelajar sungkem ke orangtua usai ditangkap karena diduga hendak tawuran. (Foto: Irfan Maruf)

JAKARTA - Suasana haru menyelimuti kantor Polsek Mampang, Jakarta Selatan saat sejumlah anak sekolah sungkem kepada orang tua karena diamankan saat hendak melakukan tawuran. Menyadari kesalahannya, para siswa menangis saat meminta maaf kepada orang tuanya masing-masing.

Penyerahan para siswa diselimuti tangis tersebut disaksikan langsung oleh Kapolsek Metro Mampang Kompol David Y Kanitero beserta sejumlah jajaran. Para siswa itu diamankan karena diduga akan melakukan tawuran antar dua sekolah yang berbeda di wilayah Jakarta Selatan.

Pengungkapan tersebut berawal adanya pengaduan warga masyarakat melalui hotline 110 pada hari Jum’at, 15 September 2023 sekitar jam 14.00 WIB. Dalam laporan tersebut di Jalan Bangka II Gg V Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan terdapat anak-anak yang baru pulang sekolah).

"Dua sekolah yang berbeda yakni SMK Negeri 29 Penerbangan dan SMK Purnama 3 Pelayaran berkumpul dan akan melakukan tawuran," kata David, Minggu (17/9/2023).

Anggota Polsek Mampang merespons dengan cepat laporan tersebut dengan mendatangi TKP, dan benar ditemukan anak-anak yang sedang adu mulut dan hampir melaksanakan perkelahian.

Kemudian oleh anggota Polsek anak-anak tersebut dilerai dan diamankan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Mampang.

Dari TKP tersebut diamankan 16 anak di bawah umur. Kemudian 12 anak merupakan siswa kelas X SMK Purnama 3 Pelayaran dan 4 anak merupakan siswa kelas X SMK Negeri 29 Penerbangan.

"Diamankan barang bukti 5 buah penggaris besi panjang 30 cm digunakan sehari-hari sebagai alat tulis," jelasnya.

Setelah kejadian tersebut, pihak dari sekolah dan orang tua para anak l dipanggil ke Polsek Mampang untuk diberikan imbauan agar lebih peduli lagi terhadap anak-anaknya.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kompol Ade Ary SIndar memberikan imbauan kepada para guru dari sekolah SMK Penerbangan dan Pelayaran agar dapat selalu dan tidak bosan untuk mengingatkan para anak didiknya untuk tidak terlibat tawuran.