Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Beredar Video Diduga Copet di Kawasan Kebun Raya Bogor, Polisi Buru Pelaku

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |17:01 WIB
Beredar Video Diduga Copet di Kawasan Kebun Raya Bogor, Polisi Buru Pelaku
Viral diduga copet beraksi di sekitaran Kebon Raya Bogor (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

BOGOR - Beredar video pria diduga pencopet beraksi di sekitaran pedestrian Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Polisi sedang melakukan penyelidikan memburu pelaku.

Dalam video beredar, tampak pelaku yang mengenakan masker tengah berjalan di belakang dua wanita berhijab. Terlihat tangan pelaku yang merogoh ke dalam tas punggung salah satu wanita tersebut.

Tak lama, pelaku menghentikan langkahnya dan berjalan berbalik arah. Belum diketahui pasti, kapan peristiwa dalam video berlangsung, termasuk berhasil tidaknya dugaan aksi pencopetan tersebut.

"Copet berkeliaran sekitar depan Kebun Raya Bogor," tulis keterangan video beredar, Minggu (17/9/2023).

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Komp Rizka Fadhila mengaku pihaknya tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memburu pelaku.

"Untuk pelaku sedang kami lidik untuk ditangkap," ucap Rizka dikonfirmasi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Copet viral Pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192729/pencurian-kwpi_large.jpg
Polisi Tangkap Pencuri Modus Top Up Dana di Kios, Motifnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement