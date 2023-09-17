Beredar Video Diduga Copet di Kawasan Kebun Raya Bogor, Polisi Buru Pelaku

Viral diduga copet beraksi di sekitaran Kebon Raya Bogor (Foto: Tangkapan layar)

BOGOR - Beredar video pria diduga pencopet beraksi di sekitaran pedestrian Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Polisi sedang melakukan penyelidikan memburu pelaku.

Dalam video beredar, tampak pelaku yang mengenakan masker tengah berjalan di belakang dua wanita berhijab. Terlihat tangan pelaku yang merogoh ke dalam tas punggung salah satu wanita tersebut.

Tak lama, pelaku menghentikan langkahnya dan berjalan berbalik arah. Belum diketahui pasti, kapan peristiwa dalam video berlangsung, termasuk berhasil tidaknya dugaan aksi pencopetan tersebut.

"Copet berkeliaran sekitar depan Kebun Raya Bogor," tulis keterangan video beredar, Minggu (17/9/2023).

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Komp Rizka Fadhila mengaku pihaknya tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memburu pelaku.

"Untuk pelaku sedang kami lidik untuk ditangkap," ucap Rizka dikonfirmasi.

(Arief Setyadi )