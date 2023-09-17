Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam Kamera, Petugas Keamanan SPBU di Bekasi Gagalkan Perampokan!

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |17:21 WIB
Terekam Kamera, Petugas Keamanan SPBU di Bekasi Gagalkan Perampokan!
Perampokan SPBU di Bekasi (Foto: Tangkapan layar/Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Seorang petugas keamanan SPBU di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil gagalkan aksi dua pelaku percobaan perampokan bersenjata api (senpi) terekam kamera CCTV. Aksi dua pelaku gagal setelah diteriaki maling.

Dalam video yang diterima kejadian itu berlangsung di sebuah SPBU, Bulak Lebar, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu 16 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB malam.

Dalam rekaman tayangan terlihat. Nampak dua pelaku yang memakai jaket sweater hitam dan putih hingga guna menutupi identitasnya keduanya menggunakan topeng.

Ipan Supendi (42), seorang keamanan SPBU yang menjadi korban menceritakan, kejadian itu bermula ketika SPBU hendak tutup. Saat itu, kondisi sedang sepi, tak lama kemudian didatangi dua orang pelaku yang berpura-pura ke toilet dengan mengendarai motor matic.

"Dia itu (salah satu pelaku) menunjukkan pistolnya dan bilang ke saya diam nanti gua tembak lu, dengan ancaman itu akhirnya saya diam," kata Ipang, Minggu (17/9/2023).

Halaman:
1 2
      
