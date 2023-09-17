Usut Kebakaran Museum Nasional, Polisi Bingung Bedakan Reruntuhan Biasa dan Bersejarah

JAKARTA - Pihak kepolisian masih mendalami kasus kebakaran Museum Nasional Jakarta Pusat yang terjadi pada Sabtu 16 September 2023 malam.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin menyebutkan, pihaknya menemukan kesulitan dalam membedakan antara puing kebakaran dan benda bersejarah yang kemungkinan terbakar.

“Kita sangat sulit membedakan mana barang puing-puing reruntuhan, atau pun benda bersejarah. Kita nggak paham,” kata Komarudin, Minggu (17/9/2023).

Komarudin mengatakan, saat ini pihak kepolisian dengan laboratorium forensik masih mendalami kebakaran tersebut. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi dan CCTV yang berada di lokasi kebakaran.

“Saat ini, interogasi masih terus dilakukan. Sampai dengan siang hari ini ada 14 (saksi) yang secara bergantian. Ada (CCTV), sudah di beberapa titik yang diamankan. Untuk pastinya nanti setelah terkumpul ya,” ujarnya.

Ia menegaskan, proses hukum bakal ditegakkan apabila nantinya ditemukan unsur atau tindak pidana dalam kasus kebakaran itu. “Kami pastikan proses hukum akan ditegakkan mana kala ditemukan adanya potensi-potensi, hal-hal yang memang mengarah pada perbuatan pidana,” ujarnya.

Sebagai informasi, Museum Nasional yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kebakaran Sabtu 16 September 2023 malam. Polisi menyebut kebakaran itu menghanguskan empat ruangan.