BNPB Kerahkan Satgas Darat dan Udara Jinakkan 46 Titik Api di Ogan Komering Ilir

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi sebanyak 47 titik hotspot atau api di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Bahkan, dari pantauan udara yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, api terlihat tak hanya membakar hutan dan semak belukar saja, namun juga areal perkebunan produksi.

"Asap berwarna putih terlihat membumbung tinggi ke angkasa tertiup angin mengarah ke Kota Palembang," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam keterangan resminya, Senin (18/9/2023).

BACA JUGA: Karhutla di Kampar Riau Hanguskan 7 Hektare Lahan

Sementara itu di lokasi lain, titik api juga terpantau merambat di pinggir jalan tol kilometer 347 Palembang Kayu Agung. Beruntung tim gabungan satgas darat karhutla dari BPBD Kabupaten OKI, Manggala Agni dan Polres OKI dengan sigap turun ke lapangan menaklukan api agar tidak meluas dan mengatur lalu lintas bagi pengguna jalan tol.

Aam sapaan akrab Abdul Muhari mengatakan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh tim gabungan satgas darat tak selamanya berjalan dengan mulus.

"Lokasi titik api yang berada di tengah-tengah hutan dan semak lahan menjadi tantangan tersendiri. Selain fokus ke upaya pemadaman, tim harus tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan," katanya.

Di sisi lain, kata Aam, ketersediaan sumber air juga sangat terbatas setelah musim kemarau turut menguras habis lokasi-lokasi penampungan air. Namun tim gabungan satgas tetap solid menumpas api yang kian merajalela dalam beberapa hari terakhir.

Kabar baiknya, api juga berhasil dikuasai berkat hasil dukungan satgas udara dengan dukungan helikopter water bombing BNPB, yang memang sudah disiagakan di wilayah Sumatera Selatan untuk pemadaman karhutla.

"Gempuran demi gempuran ‘bom air’ lambat laun pun membuahkan hasil. Api serta merta mulai dapat dijinakkan dan tentu saja hal itu meringankan kinerja tim gabungan satgas darat yang terkendala aksesbilitas," papar Aam.