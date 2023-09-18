Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Kerahkan Satgas Darat dan Udara Jinakkan 46 Titik Api di Ogan Komering Ilir

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |07:24 WIB
BNPB Kerahkan Satgas Darat dan Udara Jinakkan 46 Titik Api di Ogan Komering Ilir
Petugas gabungan padamkan kebakaran hutan dan lahan (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi sebanyak 47 titik hotspot atau api di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Bahkan, dari pantauan udara yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, api terlihat tak hanya membakar hutan dan semak belukar saja, namun juga areal perkebunan produksi.

"Asap berwarna putih terlihat membumbung tinggi ke angkasa tertiup angin mengarah ke Kota Palembang," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam keterangan resminya, Senin (18/9/2023).

Sementara itu di lokasi lain, titik api juga terpantau merambat di pinggir jalan tol kilometer 347 Palembang Kayu Agung. Beruntung tim gabungan satgas darat karhutla dari BPBD Kabupaten OKI, Manggala Agni dan Polres OKI dengan sigap turun ke lapangan menaklukan api agar tidak meluas dan mengatur lalu lintas bagi pengguna jalan tol.

Aam sapaan akrab Abdul Muhari mengatakan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh tim gabungan satgas darat tak selamanya berjalan dengan mulus.

"Lokasi titik api yang berada di tengah-tengah hutan dan semak lahan menjadi tantangan tersendiri. Selain fokus ke upaya pemadaman, tim harus tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan," katanya.

Di sisi lain, kata Aam, ketersediaan sumber air juga sangat terbatas setelah musim kemarau turut menguras habis lokasi-lokasi penampungan air. Namun tim gabungan satgas tetap solid menumpas api yang kian merajalela dalam beberapa hari terakhir.

Kabar baiknya, api juga berhasil dikuasai berkat hasil dukungan satgas udara dengan dukungan helikopter water bombing BNPB, yang memang sudah disiagakan di wilayah Sumatera Selatan untuk pemadaman karhutla.

"Gempuran demi gempuran ‘bom air’ lambat laun pun membuahkan hasil. Api serta merta mulai dapat dijinakkan dan tentu saja hal itu meringankan kinerja tim gabungan satgas darat yang terkendala aksesbilitas," papar Aam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160613/polri-2lcI_large.jpg
Breaking News! Perwira Brimob Tewas saat Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159372/kebakaran-5GQu_large.jpg
Modifikasi Cuaca Berhasil Turunkan Hujan dan Kendalikan Kebakaran Hutan di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/608/3151995/kebakaran-fBxD_large.jpg
Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038425/lahan-di-gunung-arjuno-kembali-terbakar-21-hektare-hangus-dijilat-si-jago-merah-eeom38sd6l.jpg
Lahan di Gunung Arjuno Kembali Terbakar, 21 Hektare Hangus Dijilat Si Jago Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037796/karhutla-menurun-bmkg-klaim-efek-modifikasi-cuaca-adDAx2fOlg.jpg
Karhutla Menurun, BMKG Klaim Efek Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/608/3036336/hutan-lindung-di-danau-toba-terbakar-dpr-cukup-ironi-hanya-ditangani-seadanya-W7nA1YfuIy.jpg
Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, DPR: Cukup Ironi Hanya Ditangani Seadanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement