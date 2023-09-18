Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,8 Guncang Sukabumi, BMKG Sebut Aktivitas Sesar Laut

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |07:32 WIB
Illustrasi (foto: dok freepik)
SUKABUMI - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 3.8 terjadi pukul 06:35:02 WIB di Kota Sukabumi, Senin (18/9/2023). Episenter terletak pada koordinat 7.67 LS dan 106.95 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 83 km Tenggara Kota Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 32 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah Lempeng Eurasia.

Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di wilayah Agrabinta, Cipamingkis, Tegal Buleud, Surade, Sindangbarang, Cidaun dengan Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

"Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut," kata Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Hartanto.

Hingga pukul 07:10 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(Awaludin)

      
