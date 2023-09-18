Siapakah Nama Adik Nyi Roro Kidul?

Ilustrasi pantai di Cirebon yang termasuk pantai utara Jawa (Foto: Instagram/bikeforlandscape)

JAKARTA- Tidak banyak yang tahu siapakah nama adik Nyi Roro Kidul? Karena berdasarkan kisah legenda, sang adik juga memiliki kekuatan supranatural seperti halnya sang Ratu Pantai Selatan.

Legenda Nyi Roro Kidul merupakan salah satu cerita paling menarik dalam budaya Jawa selama berabad-abad. Nyi Roro Kidul adalah sosok misterius yang dikatakan menghuni laut selatan Pulau Jawa.

Masyarakat sudah familiar tentang legenda Nyi Roro Kidul, tetapi apa yang terjadi dengan adiknya?

Melansir berbagai sumber, Senin (18/9/2023), dalam channel Youtube Rezki Budiaji disebutkan nama adik Nyi Roro Kidul adalah Dewi Rantamsari. Dia adalah sosok wanita mistis penghuni laut utara Pulau Jawa. Dewi Rantamsari atau Nyi Rantamsari menguasai pantai di tiga kota yakni pantai Cirebon, Brebes, dan Tegal.

Oleh sebab itu, masyarakat yang tinggal di tiga kota tersebut sangat mengkeramatkan sosok Nyi Rantamsari. Masyarakat sampai menyiapkan sesajen pada hari tertentu untuk dipersembahkan kepada sang Ratu Pantai Utara.