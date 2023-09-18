Begini Suasana FISIP UI Jelang Kuliah Kebangsaan Ganjar Pranowo

DEPOK - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo akan memberikan Kuliah Kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia (UI) hari ini, Senin (18/9/2023).

Dari pantauan MPI di lapangan, Mahasiswa UI sudah berdatangan Gedung Balai Serbaguna Purnomo Prawiro. Para mahasiswa yang kebanyakan mengenakan almamater warna kuning itu telah datang sejak pukul 07.00 WIB.

Para panitia pun nampak telah bersiaga untuk mempersiapkan acara. Para peserta yang hadir tengah berbaris untuk regristrasi. Hngga saat ini, Ganjar sampai ke lokasi acara.