Sejumlah Mahasiswa UI Hadiri Kuliah Kebangsaan Ganjar Pranowo

DEPOK - Antusias tinggi terlihat oleh mahasiswa Universitas Indonesia (UI) untuk hadiri Kuliah Kebangsaan FISIP UI hari ini, Senin (18/9/2023). Dalam acara itu, Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo akan menjadi pembicara.

Dari pantauan MPI di lapangan, mahasiswa UI sudah berdatangan Gedung Balai Serbaguna Purnomo Prawiro. Nampak sebagian mahasiswa mengenakan almamater warna kuning telah datang sekitar pukul 07.00 WIB.

Para panitia pun nampak telah bersiaga untuk mempersiapkan acara. Nampak para peserta yang hadir tengah berbaris untuk regristrasi terlebih dahulu. Hingga saat ini, Ganjar pun belum datang ke lokasi acara.

Sebelumnya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Prof Dr Semiarto Aji Purwanto membeberkan bahwa Bacapres yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo dijadwalkan mengisi Kuliah Kebangsaan pada 11 September 2023 mendatang.

Seperti diketahui, Kuliah Kebangsaan pertama diisi oleh Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan pada Selasa 29 Agustus 2023.

"Tadi saya sampaikan, tanggal 11 September Pak Ganjar," ujar Semiarto kepada wartawan di Gedung Serbaguna Purnomo Prawiro Fisip UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/8/2023).