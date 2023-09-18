Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Ganjar Pranowo Dipanggil Tugiman oleh Netizen

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |09:07 WIB
Kisah Ganjar Pranowo Dipanggil Tugiman oleh Netizen
Ini alasan Ganjar Pranowo dipanggil Tugiman. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Bacapres dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok pemimpin yang aktif di media sosial. Cara itu dilakukannya untuk menampung aspirasi dari masyarakat.

Hal yang unik adalah, Ganjar Pranowo dipanggil Tugiman oleh netizen, loh kok bisa?

Dalam salah satu unggahan video di akun TikTok @ganjarpranowofc dengan keterangan “Two Gee Man”, Ganjar Pranowo mengisahkan mengenai asal muasal namanya berubah menjadi Tugiman.

 BACA JUGA:

“Gara-gara TikTok aku dipanggil Tugiman sekarang.” ujar Ganjar.

Video berlanjut dengan asal usul Tugiman yang ternyata berawal dari pertemuan Ganjar Pranowo dengan dua bocah berbaju biru dan oranye yang tengah bersepeda.

Dalam video tersebut, dua bocah itu berhenti sejenak ketika bertemu Ganjar Pranowo yang tengah berada di dalam mobil hitam. Ganjar pun memanggil kedua bocah tersebut yang tampak kaget.

“Eh.. eh,” ujar salah satu bocah itu sambil menunjuk Ganjar Pranowo. Percakapan kecil pun tercipta di antara mereka.

“Kayak kenal ya?” kata Ganjar Pranowo.

 BACA JUGA:

Bocah berbaju oren pun mengatakan jika ia kenal dengan sosok Ganjar dan menyebut namanya, “Pak Ganjar.”

Tak mengiyakan, orang nomor satu di Jawa Tengah itu malah menggoda dua bocah dengan mengatakan jika Ganjar bukanlah namanya, namun namanya adalah “Tugiman”.

Jawaban Ganjar pun sukses membuat dua bocah itu tertawa meski tampak kebingungan. Tak tega meledek dua bocah itu, Ganjar Pranowo memberikan dua bingkisan kepada mereka berdua yang disambut dengan ucapan terima kasih.

Halaman:
1 2
      
