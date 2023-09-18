Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Isi Kuliah Kebangsaan FISIP UI, Ganjar: Tuduhan Saya Mau Datang di Tanggal Tertentu Itu Keliru!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |09:57 WIB
Isi Kuliah Kebangsaan FISIP UI, Ganjar: Tuduhan Saya Mau Datang di Tanggal Tertentu Itu Keliru!
Ganjar Pranowo saat mengisi Kuliah Kebangsaan di FISIP UI. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri acara Kuliah Kebangsaan FISIP UI bertajuk "Hendak ke Mana Indonesia Kita?" di Gedung Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, Senin (18/9/2023).

Sebelum memaparkan materi, Ganjar membuktikan dirinya bisa hadir dalam acara tersebut. Padahal, kata Ganjar, dirinya sempat dituduh lantaran akan datang dalam acara itu pada tanggal tertentu.

 BACA JUGA:

"Yang pertama saya mau minta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu dan tuduhan itu keliru ternyata, karena saya baru bisa datang hari ini," tutur Ganjar.

Ia pun berterima kasih kepada Dekan FISIP UI Semiarto Aji Purwanto lantaran telah diundang untuk menhisi Kuliah Kebangsaan FISIP UI. Ia mengaku senang bisa hadir dalam acata tersebut.

 BACA JUGA:

"Saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya karena saya pernah menimba ilmu di sini, terima kasih," terang Ganjar.

Sebelumnya, Dekan FISIP UI Prof Dr Semiarto Aji Purwanto mengatakan, Ganjar Pranowo dijadwalkan mengisi Kuliah Kebangsaan pada 11 September 2023 mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement