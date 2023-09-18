Isi Kuliah Kebangsaan FISIP UI, Ganjar: Tuduhan Saya Mau Datang di Tanggal Tertentu Itu Keliru!

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri acara Kuliah Kebangsaan FISIP UI bertajuk "Hendak ke Mana Indonesia Kita?" di Gedung Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, Senin (18/9/2023).

Sebelum memaparkan materi, Ganjar membuktikan dirinya bisa hadir dalam acara tersebut. Padahal, kata Ganjar, dirinya sempat dituduh lantaran akan datang dalam acara itu pada tanggal tertentu.

"Yang pertama saya mau minta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu dan tuduhan itu keliru ternyata, karena saya baru bisa datang hari ini," tutur Ganjar.

Ia pun berterima kasih kepada Dekan FISIP UI Semiarto Aji Purwanto lantaran telah diundang untuk menhisi Kuliah Kebangsaan FISIP UI. Ia mengaku senang bisa hadir dalam acata tersebut.

"Saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya karena saya pernah menimba ilmu di sini, terima kasih," terang Ganjar.

Sebelumnya, Dekan FISIP UI Prof Dr Semiarto Aji Purwanto mengatakan, Ganjar Pranowo dijadwalkan mengisi Kuliah Kebangsaan pada 11 September 2023 mendatang.