Ganjar Pranowo Pamer Foto Kuliah di UI

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo memberi kuliah umum kepada mahasiswa di FISIP Universitas Indonesia. Ganjar bergurau dirinya berdiri memberi kuliah umum lantaran masuk jajaran survei.

Ganjar Pranowo awalnya memamerkan foto dirinya saat berkuliah di Universitas Indonesia. Ia berfoto persis di depan tulisan 'Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia'.

Dalam foto itu, ia terlihat mengenakan kemeja rapih. Ia juga terlihat sumringah seraya memegang hasil karya tulisnya.

"Foto itu autentik, saya pernah kuliah disini, tapi ketahuilah gara-gara dosen yang nyebelin, sering ngasih tugas dan pelit, saya bisa berdiri disini karena mereka," kata Ganjar Pranowo, Senin (18/9/2023).