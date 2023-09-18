Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berbekal Pengalaman di Jateng, Ganjar Siap Maksimalkan Digitalisasi ke Level Nasional

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |10:07 WIB
Ganjar Pranowo bakal maksimalkan digitalisasi di pemerintahan. (Foto: Antara)
JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menyampaikan pentingnya digitalisasi dalam mengubah paradigma birokrasi di pemerintahan. Menurutnya, langkah ini akan membawa pengalaman luar biasa dalam pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berbicara pada acara Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia dengan tema 'Ganjar Jawab Tantangan Masa Depan Indonesia' di The Ballroom XXI Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).

"Digitalisasi kemudian bisa memudahkan dan membikin ini pengalaman luar biasa, apa yang luar biasa? Mengubah cara berpikir para birokrat. Dari mereka yang dulu melayani biasa-biasa saja, sekarang luar biasa," kata Ganjar.

Ganjar juga membagikan pengalaman pribadinya ketika menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah (Jateng). Pada masa itu, ia mengeluarkan kebijakan bahwa setiap keluhan masyarakat harus mendapatkan respons dalam waktu 1 x 24 jam.

"Saya kasih aturan 1 x 24 jam harus direspons, dijawab saja, kalau 1 x 24 nggak kamu respons kamu masuk dashboard saya," ucapnya.

Lebih lanjut, Ganjar menyebut bahwa jika hal tersebut terjadi sampai tiga kali, ia tidak segan untuk menghubungi kepala dinas terkait dengan pertanyaan, "'Bu, Pak, apa sudah bosan jadi kepala dinas?'".

